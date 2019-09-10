نجران 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران المكلف عبدالله بن علي النجراني يرافقه رئيس الهيئة بمدينة نجران فارس بن عبدالله الجليل.وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة والمراكز التابعة له.وأشاد سموه بالجهود التوعوية والتثقيفية التي يقدمها فرع الهيئة بالمنطقة للمجتمع، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود في أداء إيصال الرسالة بتطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.// انتهى //13:16ت م0086