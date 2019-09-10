مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسشهد مقر مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، توافد العديد من مرتادي المسجد الحرام الذين حرصوا على الاستماع إلى تلاوات المتسابقين, كما وثقوا بهواتفهم النقالة وقائع التصفيات النهائية في فترتيها الصباحية والمسائية.وأوضح فؤاد فيصل طالب بكلية الحرم المكي الشريف في تصريح له خلال زيارته لمقر المسابقة، أن المسابقة الدولية القرآنية تجمع القلوب وتقرّب البعيد وتخلق منافسة شريفة بين أبناء الأمة الإسلامية حيث استمعنا إلى التلاوات والجميع يملكون صوتاً جميلاً وإدراكاً جيداً بالتجويد والتلاوة المتقنة, مشيراً إلى أن المشاركة في هذه المسابقة شرف ليس له مثيل.وأضاف عبدالله جمعة, طالب بجامعة أم القرى من جمهورية بروندي: أن الرعاية الملكية الكريمة لهذه المسابقات القرآنية تؤكد اهتمام وعناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم, مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إخراج المسابقة بأجمل حلة.فيما أشاد محمد صديقي بالشاشات التي تم تركيبها في موقع إقامة التصفيات النهائية بالمسجد الحرام مما جعل الزائر يشاهد الأحداث بشكل واضح، خصوصاً أن المكان ممتلئ بالحضور, مقدماً شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة الدولية على الجهود المبذولة في خدمة أهل القرآن الكريم.// انتهى //13:20ت م0088