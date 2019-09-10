أبها 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، لقاءً مفتوحًا للتوعية التمويلية لرواد ورائدات الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة, بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الصعيري، وذلك بمقر الغرفة.ويأتي اللقاء ضمن فعاليات مهرجان صفري بيشة ومن منطلق علاقة التعاون بين الغرفة و"منشآت" لخدمة وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تجسد الاهتمام الذي توليه رؤية المملكة 2030 بالقطاع الذي يُعدّ من أهم محركات النمو الاقتصادي وصولًا إلى زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.واستعرض اللقاء مبادرات وحلول لتنويع مصادر التمويل والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خطط تحفيز الاستثمار في هذا القطاع من خلال التدريب لرفع كفاءة المنشأة ومنسوبيها والاستشارات الفنية المستمرة.// انتهى //13:25ت م0090