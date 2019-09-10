جدة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسيُعلِن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة غداً انطلاق جائزة جدة للإبداع 1441هـ ، في نسختها الثالثة ، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة "، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وذات العلاقة والمهتمين بهذا الجانب، وذلك بمقر جامعة الملك عبد العزيز بجدة.وتكمن رؤية الجائزة في أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين ، وتقدير الطاقات الابداعية بالمحافظة , وتتعدد أهدافها بتحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع ، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي بجدة وتعزيز التكامل التنموي فيها.وفي هذه النسخة تمت إضافة مجالين إلى المجالات الـ 6 السابقة يتنافس على حصد جوائزها المبدعين والمبدعات من مختلف الفئات ، والمتمثلة في الإبداع في اللغة العربية " لغة القرآن " وتُعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها ، والإبداع الحكومي وتُعنى بجودة مبادرات الجهات الحكومية وأثرها على المجتمع ، والإبداع الأمني وتُعنى بما يهتم بأمن وسلامة الفرد والمجتمع من مبادرات وبرامج ، والإبداع المجتمعي وهي مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية وترتقي بأفراده ، والإبداع لرواد الأعمال وهي مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة ، حيث تسهم بنمو الحركة الاقتصادية بالمحافظة ، إلى جانب الإبداع الفردي وهي مشاريع فردية تسهم برقيّ المجتمع ودعم التنمية.// انتهى //13:28ت م0091