جدة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واستسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.ونقل معالي الشيخ الصباح لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير سمو أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك المفدى تحياته لسموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.// انتهى //13:32ت م0092