الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح ومستشاري ومستشارات المركز.وقدم الدكتور المصيبيح عرضًا عن عمل المركز ودوره في تقديم الإستشارات في المجال النفسي والتربوي والإجتماعي والأسري وفق أحدث الأساليب المواكبة للمتطلبات التنموية.من جهته أشاد سمو أمير منطقة الرياض بمجالات الاستشارات الأسرية من المتخصصين لما فيه حصر المشكلات ومعالجتها والإصلاح داخل الأسرة بما يعود بالنفع - بإذن الله - على جودة الحياة وأسر سعيدة.// انتهى //13:37ت م0094