الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسنفذت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في قسم التقنية الخاصة بالكلية اليوم، أعمال ورشة عمل حول "الطرق الحديثة للتعامل مع فئة الصم"، وذلك في القاعة الجديدة بمبنى 15 بالكلية.وتناولت الورشة التعريف بفئة الصم والفرق بين الأصم وضعاف السمع والأصم والأبكم، إلى جانب استعراض الطرق الحديثة في التعامل مع فئة الصم.يذكر أن قسم التقنية الخاصة "فئة الصم وضعاف السمع" بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض هو القسم الأول على مستوى المملكة، ويعنى بتدريب فئة المعاقين سمعياً، حيث يبلغ عدد المتدربين حالياً 104 متدربين، يتدربون على الحاسب وصيانته.// انتهى //13:43ت م0096