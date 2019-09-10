الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.وقال معاليه : إن موافقة مجلس الوزراء تعكس اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالارتقاء بقطاع المياه في المملكة ورفع مستوى الخدمات فيه وتحسين الكفاءة وتعظيم الفائدة من الموارد والأصول، مؤكداً أن هذه الموافقة هي خطوة رئيسية أخرى في هيكلة قطاع المياه وتمكين مشاركة القطاع الخاص فيه بمايتسق مع أهداف تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030.وبين معاليه أن قرار المجلس الموافقة على إنشاء شركة نقل وتقنيات المياه، سيمكن الشركة من العمل وفق أسس تجارية، وستتولى مهام إدارة وتشغيل أنظمة نقل وتخزين المياه على مستوى المملكة، ولها حق انشاء وتطوير أنظمة نقل المياه وتشغيلها، وكذلك إدارة مركز أبحاث التحلية ومركز التدريب.// انتهى //15:10ت م0150