مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسنفذت متوسطة جعرانة الأولى التابعة لمكتب تعليم شرق مكة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم, برنامج "مفهوم العمل التطوعي" نفذته منسقة العمل التطوعي ابتسام الزويهري, بمساندة المنسقة الإعلامية بدرية الحربي, وبقيادة قائدة المدرسة فوزية النفاعي.وهدف البرنامج الذي استهدف طالبات المرحلة المتوسطة, إلى حث الطالبات على العمل التطوعي وتوضيح أهميته وبيان ما يحققه للطالبات, وعرض بعض الأعمال التطوعية, وتعريف الطالبات بمفهوم المبادرات التطوعية.// انتهى //15:11ت م0152