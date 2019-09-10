سكاكا 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأطلقت جامعة الجوف متمثلة بعمادة شؤون المكتبات ، برنامج الوعي المعلوماتي للعام الجامعي 1440هـ – 1441هـ Information Literacy Program (ILP) كإحدى وسائل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للعمادة، للوصول إلى مجتمع أكاديمي بحثي لديه وعي معلوماتي وقادر ذاتيًا على الوصول للمعلومات والتعامل معها بكفاءة ومهارة عالية.وأوضح مدير إدارة عمادة شؤون المكتبات فهد الزامل أن فكرة البرنامج الذي سينطلق من المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية التابعة لها ، تتلخص في مساعدة منسوبي الجامعة كافة على كيفية الحصول على مصادر المعلومات بأنواعها ومن أماكنها المتعددة، وكيفية استخدامها ومهارات التعامل معها.وأضاف أن العمادة تهدف من خلال نشر ورفع الوعي المعلوماتي Information Literacy بين منسوبيها ، إلى تحقيق تواصل معرفي ومعلوماتي بشكل مستمر، للحصول على أحدث مستجدات مصادر المعلومات.وذكر الزامل أن الوعي المعلوماتي يحقق التهيئة الإرشادية للطلبة المستجدين وأعضاء الهيئة التدريسية الجدد، واطلاع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على أهمية المعلومات في حياتهم العلمية والأكاديمية، مؤكدًا أن آليات تنفيذ البرنامج تكمن في تطبيق البرنامج الإرشادي للتعريف بالمكتبة وخدماتها، وإعداد مطبوعات ومطويات ورقية وإلكترونية تعريفية توضح أقسام المكتبات بالجامعة، وخدماتها الإلكترونية والتقليدية، وكيفية تحقيق الاستفادة منها.وجرى تشكيل لجانٍ داخل الكليات للقيام بمهمة توعية أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج وتنسيق حضورهم للمكتبات للاستفادة منه ومد جسور التواصل مع المكتبة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للعمادة والمنبثقة من إستراتيجية جامعة الجوف.// انتهى //15:17ت م0153