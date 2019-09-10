حائل 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسرأس مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الاستثمار المهندس ماجد بن سعد برقاوي ورشة العمل التي نظمتها الأمانة أمس, بعنوان "التأجير المؤقت للعقارات البلدية" الخاصة بمنصة "فرص" بمشاركة مديري وموظفي الاستثمار في البلديات التابعة, بالإضافة لعدد من المختصين في مجال إدارة الاستثمارات بأمانة المنطقة.وأوضح المهندس برقاوي أن الورشة تهدف إلى تدريب المختصين بالبلديات التابعة للأمانة على طريقة الإدخال الخاصة بمواقع التأجير المؤقت والتعامل بالإجراءات والآليات الإلكترونية المعتمدة وتجويد الأداء عبر هذه المنصة, وذلك استعدادًا لموعد الانطلاق الرسمي للخدمة على بوابة "فرص" الذي جرى تحديده يوم الأحد الموافق 30 / 01 / 1441هـ بمشيئة الله.// انتهى //15:23ت م0156