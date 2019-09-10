سكاكا 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف دورة "النحت على الحجر", التي يقيمها المركز الوطني للصناعات والحرف اليدوية بالتعاون مع مؤسسة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية بمحافظة القريات.وأوضح مدير عام الفرع ياسر العلي, أن هذه الدورة التي التحق بها 15 متدرباً ومتدربة من أبناء القريات تأتي ضمن مجموعة دورات تعمل على صقل المواهب وتأهيلها للاستفادة منها في الحفاظ على الموروث, وتحقيق عوائد اقتصادية بإمكانية تطوير هذه المواهب وفق مايتطلبه سوق العمل، والقيام بأعمال فنية بالاستفادة من التنوع الصخري بالمنطقة.// انتهى //15:27ت م0157