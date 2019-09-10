مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأشاد عضوا لجنة تحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 بمستوى المسابقة والمتنافسين فيها وما تميزت به هذا العام من استخدام التقنية الحديثة في نظام التحكيم هذا العام.وقال عضو لجنة التحكيم في المسابقة أستاذ الدراسات القرآنية بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري: "إن المسابقة مناسبة شريفة وسعيدة لاسيما أنها في سبيل خدمة كتاب الله عز وجل، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تتميز بإقامتها في بيت الله الحرام, وأن قادة هذه البلاد دأبو على خدمة كتاب الله تعالى.وبين أن من مميزات هذه المسابقة في دورتها الـ41 ارتفاع درجة التنافس فيها بين المشاركين في الحفظ والإتقان، مزجيًا شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأمانة العامة للمسابقة على العمل الدؤوب في إنجاحها.من جانبه أوضح عضو لجنة التحكيم في المسابقة الشيخ أبو بكر سعيد موسى مدير معهد القرآن الكريم في جمهورية نيجيريا الفيدرالية، أن المسابقة نوعية بشكل لافت وتختلف عن غيرها من المسابقات الدولية، مقدما شكره الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده الفاعلة في إنجاح المسابقة وإخراجها في ثوب قشيب جعلها تتبوأ مرتبة عليا بين المسابقات العالمية الكبيرة.وأشار الشيخ أبو بكر إلى ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة في العناية بالقرآن الكريم وأهله في كل مجالات العناية من التعليم والتحفيظ والطباعة والتوزيع والنشر, سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على هذه الأعمال المباركة.// انتهى //15:28ت م0158