تبوك 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأطلقت بلدية محافظة تيماء ممثلة بإدارة الخدمات حملة "نظافة شاملة في أحياء المحافظة"، ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري تحت شعار "كذا أحلى" وخطط البلدية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي في إزالة الملوثات البصرية.وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي أن تنفيذ الحملة يأتي ضمن جهود البلدية في الحد من التلوث البصري وتعزيز مستوى النظافة بالأحياء والقرى التابعة للمحافظة، والعمل على إزالة المخلفات وأعمال الرش وتنظيف الشوارع والتخلص من المكبات العشوائية بالمحافظة.وأكد البلوي أهمية الحملة التي تأتي ضمن العديد من الحملات التي تنفذها البلدية وفق آليات وخطط وبرامج معدة لذلك، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة، مشدداً على أهمية الدور المواطن والمقيمين في إنجاح الحملة للمحافظة على نظافة الشوارع والأحياء وتعاونهم الدائم مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم الموحد 940.// انتهى //15:29ت م0161