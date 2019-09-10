ميانمار 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واستشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بخبير الأرصاد الجوية الدكتور سعيد حمد الصارمي، في الاجتماع الـ46 للجنة الأعاصير المدارية في بحر العرب و خليج البنغال (WMO/ESCAP ) , ‎و ذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.‎وتأتي هذه المشاركة نظراً لتأثر بعض دول المجلس (غالباً سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب المملكة العربية السعودية) بالأعاصير المدارية خاصة في العقد الماضي، حيث يناقش الاجتماع محاور مهمة في مجالات الأرصاد الجوية والحد من الكوارث والتدريب والبحوث.// انتهى //15:29ت م0162