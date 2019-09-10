الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسشاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه وزارة الصحة خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2019م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ "مدن" بندر الطعيمي، أن "مدن" تشارك في الملتقى والمعرض تحت مظلة مبادرة الهيئة العامة للاستثمار "ساقيا" "استثمر في السعودية"، حيث تستهدف التعريف بخدماتها ومنتجاتها المتكاملة، ودعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار الصناعي.وأكد أن "مدن" حريصة على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية كأحد ركائز استراتيجيتها لتمكين الصناعة وتعميق المحتوى المحلي، التي من خلالها تتيح لشركائها الاستفادة القصوى من خدماتها ومنتجاتها، إضافة إلى بناء شراكات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، ونقل وتوطين المعرفة إلى المدن الصناعية.وأفاد أن الملتقى يحظى بمشاركة محلية وعالمية واسعة لعرض أفضل التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية والدوائية، مبيناً أن 35 مدينة صناعية تشرف عليها "مدن" في مختلف أنحاء المملكة تضم العديد من الصناعات الطبية الدقيقة والمتخصصة، كإحدى مبادراتها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما تضم مراكز طبية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى مملوكة للقطاع الخاص كمستشفى حراء العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، ومؤسسة ركائز العلاج الطبية في المدينة الصناعية بمكة المكرمة، وكذلك مجموعة واحة الشفاء الطبي بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وشركة محمد وباسم أبناء ياسين محمد الغدير وشركائهم الصحية في المدينة الصناعية الأولى بالأحساء، إضافة إلى مجمع عيادات إبراهيم عبد الرحمن الصخيبر الطبي في المدينة الصناعية بالخرج، ومجمع خالد راشد الردادي الطبي العام في المدينة الصناعية الثانية بجدة، ومجمع الفارابي الطبي في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وأيضاً مستوصف المانع الطبي في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.وبين أن "مدن" وقعت مؤخراً عقد تأجير أرض صناعية بمساحة تتجاوز 62 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، لصالح شركة أدوية فاركو إنترناشيونال العالمية التي تُعد إحدى أكبر الشركات المُصنّعة للأدوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لإنشاء مُجمع متكامل للصناعات الدوائية شاملاً مراكز أبحاث وتطوير باستثمارات تبلغ 570 مليون ريال.وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.//انتهى//16:28ت م0186