القاهرة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مع معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.وبحث الجانبان مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات وتم التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية.// انتهى //16:41ت م0189