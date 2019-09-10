موهيلي 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة الأطفال والجراحات العامة في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة، عمليات جراحية متنوعة.وتم أمس الكشف على 100 مريض و إجراء 16 عملية منها عمليتان للأطفال و14 للكبار في الفتق السري، والفتق الإربي، والأورام الدهنية، وورم الغدة الدرقية، والبروستات، وحصوات المسالك البولية، والقيلة المائية.وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.//انتهى//17:12ت م0192