ثقافي / فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينفذ جولته الدعوية الثانية "بيان أهمية التوحيد"
الثلاثاء 1441/1/11 هـ الموافق 2019/09/10 م واس
جيزان 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس
ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غدًا ، الجولة الدعوية الثانية للعام الحالي بعنوان "بيان أهمية التوحيد", وذلك بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش.
ويشارك مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشيخ أسامة بن زيد مدخلي في الجولة ، إلى جانب عدد من دعاة الفرع الرسميين ، حيث تقام الجولة الدعوية بعد صلاتي المغرب والعشاء في مساجد وجوامع مركز الحقو والقرى التابعة له.
// انتهى //
17:12ت م
0193