جيزان 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غدًا ، الجولة الدعوية الثانية للعام الحالي بعنوان "بيان أهمية التوحيد", وذلك بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش.ويشارك مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشيخ أسامة بن زيد مدخلي في الجولة ، إلى جانب عدد من دعاة الفرع الرسميين ، حيث تقام الجولة الدعوية بعد صلاتي المغرب والعشاء في مساجد وجوامع مركز الحقو والقرى التابعة له.// انتهى //17:12ت م0193