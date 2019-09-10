الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي للريشة الطائرة في منافسات بطولة دبي الدولية لفئتي الشباب و الناشئين ، التي ستنطلق غداً في مدينة دبي الإماراتية وتستمر حتى الـ 15 من سبتمبر الجاري .ويمثل الأخضر السعودي بقيادة المدير الفني عمار عوض 6 لاعبين هم نواف الغامدي ، و عبدالعزيز سردار ، و أحمد باشهاب ، ويزن الصائغ ، وضياء شعيب ، و أحمد العبيدي.‎هذا و يستعد الحكم السعودي محمد باسودان لإدارة منافسات البطولة بجانب نخبة من الحكام الدوليين ، حيث تم إعداد باسودان للقيام بهذه المهمة عبر التحاقه بمجموعة من الدورات التدريبية التي نظمها الاتحاد مؤخراً .من جهته أكد رئيس الوفد السعودي في البطولة صالح الشايع ، أهمية مشاركة المنتخب السعودي في هذه البطولة لإكساب اللاعبين الخبرة و التطور في مستويات الأداء كونها تضم نخبة من المنتخبات المتقدمة في اللعبة ، إلى جانب تحقيق منجزات مشرفة للوطن لإضافتها لقائمة المنجزات العربية و الآسيوية.// انتهى //17:16ت م0196