بيروت 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسقدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت خدماته العلاجية لـ 100 مريض بواقع 269 جلسة خلال الأسبوع الماضي، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار المشروعات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي في لبنان.//انتهى//17:20ت م0198