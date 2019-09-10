عام / مركز الأمير نايف لغسيل الكلى ببيروت يقدم العلاج لـ 100 مريض بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
الثلاثاء 1441/1/11 هـ الموافق 2019/09/10 م واس
بيروت 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس
قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت خدماته العلاجية لـ 100 مريض بواقع 269 جلسة خلال الأسبوع الماضي، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي في لبنان.
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17:20ت م
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