اجتماعي / مركز الأطفال المعوقين بجازان يحتفي بختام فعاليات "جُدر" غدًا
الثلاثاء 1441/1/11 هـ الموافق 2019/09/10 م واس
جيزان 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس
يحتفي مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان غدًا ، بختام فعاليات "جُدر" في نسختها الأولى ، وذلك بقاعة الفعاليات الرئيسة بالمركز.
وجاءت فعاليات "جُدر" كإحدى المبادرات التعريفية بالمركز , كما هدفت إلى استثمار طاقات الفنانين والفنانات واستنطاق إبداعاتهم ووضعها على "جُدر " مركز جمعية الأطفال المعوقين لتشكل معرضًا دائمًا لهم ولأعمالهم , دعمًا للفنانين والفنانات من أبناء وبنات المنطقة ، التي شملت 18 عملًا فنيًا وصورة فوتوغرافية.
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17:21ت م
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