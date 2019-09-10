جيزان 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسيحتفي مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان غدًا ، بختام فعاليات "جُدر" في نسختها الأولى ، وذلك بقاعة الفعاليات الرئيسة بالمركز.وجاءت فعاليات "جُدر" كإحدى المبادرات التعريفية بالمركز , كما هدفت إلى استثمار طاقات الفنانين والفنانات واستنطاق إبداعاتهم ووضعها على "جُدر " مركز جمعية الأطفال المعوقين لتشكل معرضًا دائمًا لهم ولأعمالهم , دعمًا للفنانين والفنانات من أبناء وبنات المنطقة ، التي شملت 18 عملًا فنيًا وصورة فوتوغرافية.// انتهى //17:21ت م0199