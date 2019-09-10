الشمال السوري 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2,200 سلة غذائية في عدة مخيمات بقرية حرية جاموس بناحية سلقين في محافظة إدلب، استفاد منها 13,200 شخص.وشمل التوزيع مخيم الوادي، ومخيم عباد الرحمن، ومخيم بن سريع.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.// انتهى //17:22ت م0200