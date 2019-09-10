طرابلس 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسالتقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفد شينكر والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي مصطفى صنع الله.وبينت السفارة الأمريكية في بيان لها، أن اللقاء يهدف للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط "التي يجب أن تكون محايدة ومزوّدة بالموارد اللازمة ومؤمّنه من أجل الاضطلاعبواجباتها نيابة عن جميع الليبيين".وأكدت السفارة الأمريكية أنه "يجب أن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط".// انتهى //18:41ت م0216