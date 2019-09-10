سياسي / نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي مع مدير إدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية
الثلاثاء 1441/1/11 هـ الموافق 2019/09/10 م واس
موسكو 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس
التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم, مدير إدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية فو تسون الذي يزور روسيا حاليًا.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ان الجانبين ناقشا عدد من القضايا في مجال الحد من الأسلحة وعدم انتشارها مع التركيز حول البرنامج النووي الإيراني.
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18:42ت م
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