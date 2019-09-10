موسكو 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسالتقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم, مدير إدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية فو تسون الذي يزور روسيا حاليًا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ان الجانبين ناقشا عدد من القضايا في مجال الحد من الأسلحة وعدم انتشارها مع التركيز حول البرنامج النووي الإيراني.// انتهى //18:42ت م0217