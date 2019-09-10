القاهرة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسعاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 5ر751 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه، وتضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 46ر0% لينهي التعاملات عند 36ر14956 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي أكس 70) بنحو 3ر0% ليبلغ 55ر556 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً، بنحو 57ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 8ر1481 نقطة.وأغلقت أسعار أسهم 46 شركة على تراجع في تعاملات اليوم، فيما ارتفعت أسعار أسهم 83 شركة، وحافظت 38 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.// انتهى //18:45ت م0218