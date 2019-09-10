11 محرم 1441 الموافق 10 سبتمبر 2019 واس.وقع المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور عبدالكريم السويداء ومدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل، اليوم مذكرة تعاون بين المستشفى الجامعي والجامعة السعودية الإلكترونية.وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المنافع بين الطرفين للمساهمة في دفع عجلة التقدم الطبي في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والطبية المختلفة.وبين السويداء اهتمام المستشفى بعقد الاتفاقيات والشراكات وبالأخص مع الجامعات والمعاهد التخصصية لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات العلمية والتطويرية لما لها من أثر إيجابي في استثمار الإمكانيات التي تمتلكها وتوجيه الطاقات لتحقيق الأهداف المأمولة.من جانبه أعرب المعيقل عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي والذي يمثل أحد أهم الصروح الأكاديمية والطبية بالمملكة بما يملكه من إمكانات بشرية وتجهيزات طبية على أعلى المستويات، مبينًا أن الجامعة الإلكترونية بتوقيع هذه الاتفاقية إنما تستشعر أهمية العلاقة التكاملية بين المؤسسات الحكومية التعليمية للارتقاء بجودة العمل ورفع الكفاءة المهنية ، وانطلاقاَ من التوجه لتفعيل آليات التكامل بين القطاعات بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم تعزيز دور الطرفين للارتقاء بالخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى والخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة الإلكترونية في ظل رؤية المملكة 2030.//انتهى//18:54ت م0223