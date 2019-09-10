موسكو 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم نظيره الإثيوبي جيدو اندرجاتشيو، بمشاركة وزير الدفاع الإثيوبي ليما ميغيرسا اللذين يزوران روسيا حاليًا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية, إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع في الصومال وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وليبيا وسوريا واليمن.// انتهى //19:02ت م0229