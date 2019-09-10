الرباط 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأكد المغرب واليابان تشبثهما بتوطيد التعاون والتنسيق بينهما على جميع المستويات.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم بالرباط، بوفد من لجنة الصداقة اليابانية المغربية بالبرلمان الياباني، يقوده رئيس اللجنة هيروفومي ناكاسون، حيث نوه الجانبان بالتنسيق السياسي القائم بين البلدين، وسجلا التطور الجيد للشراكة الاقتصادية بينهما، حيث تستقر حوالي 70 شركة يابانية بالمغرب تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزز دينامية التبادل بين البلدين.وبحث الجانبان أيضًا توطيد التعاون متعدد الأطراف وخاصة لمصلحة التنمية على مستوى القارة الإفريقية، وآفاقه الواعدة.// انتهى //19:03ت م0230