نجران 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسعقدت إدارة التربية الخاصة للبنات بالإدارة العامة لتعليم نجران اليوم، اجتماعها الأول بالمعلمات المستجدات في تخصصات العوق العقلي وصعوبات التعلم والنطق والتخاطب والتدريبات السلوكية لتأهيلهن واطلاعهن على كل ما يخص العمل في برامج التربية الخاصة، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني.وأوضحت الشهراني أن الاجتماع استهل بكلمة ترحيبية لمديرة إدارة التربية الخاصة غالية السويدي ، تلاها ورقتي عمل عن "أهم اللوائح والأنظمة في مجال عمل التربية الخاصة" و "دليل معلم صعوبات التعلم" قدمتها مشرفة التربية الخاصة هالة الشرمان.فيما قدمت مشرفة التربية الخاصة فريال الوادعي محور "التعريف بالدليل التنظيمي والإجرائي للتربية الخاصة" و " آلية عمل معلمة العوق العقلي والنطق والتخاطب" و "التدريبات السلوكية وأهم الاستراتيجيات والخطط المتبعة ".// انتهى //19:38ت م0244