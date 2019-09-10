الخرطوم 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسحدد مجلس الوزراء السوداني في أول اجتماع له اليوم، 10 أولويات لتنفيذها خلال فترة الستة أشهر الأولى تمثلت في بناء السلام العادل والشامل، ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومعالجة الارتفاع الحاد في الأسعار وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وضمان استقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية.ووافق الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك، على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لجريمة فض الاعتصام وضمان تعزيز حقوق النساء واتخاذ إجراءات لضمان مشاركتهن مشاركة فعلية وحقيقية وإصلاح أجهزة الدولة.// انتهى //20:14ت م0249