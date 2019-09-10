نيويورك 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسرفع نائب المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد بن خليل المنزلاوي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إثر صدور قرار مجلس الوزراء على ترقيته إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، سائلاً المولى عز وجل أن يمدهما بالصحة والعافية.وأعرب الدكتور المنزلاوي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزير العساف على هذه الثقة، ولمعالي المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، على دعمه. مجددًا العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه على أكمل وجه، والإسهام في نهضة بلاده وتنميتها، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها.// انتهى //20:32ت م0252