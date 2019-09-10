الأحساء 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم واجب العزاء والمواساة لعائلة الشهيد العريف علي ناصر المري من منسوبي وزارة الحرس الوطني، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه دفاعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.ونقل سمو محافظ الأحساء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، إلى أسرة الشهيد.وأكد سموه خلال تعزيته أن استشهاده في سبيل دينه ووطنه لهو وسام فخر واعتزاز لأهله وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يكتب النصر والتمكين لقواتنا التي تذود عن حياض الوطن الغالي تحت قيادة حكومتنا الرشيدة، سائلاً الله تعالى أن يسكن الشهيد المري فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهته عبرت أسرة المري عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على تعزيته في وفاة ابنها الشهيد علي المري وللقيادة الرشيدة على مشاعرهم ومواساتهم لهم .// انتهى //20:40ت م0253