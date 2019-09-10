نجران 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واستابعت لجنة توطين الوظائف بنجران قرار التوطين بنشاط المستلزمات الرجالية بمدينة نجران للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على مراكز التسوق ومنافذ بيع المستلزمات الرجالية، وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وتم زيارة 41 موقعاً، وحصرت 43 موظفاً سعودياً يعملون بالنشاط، فيما رصدت 10 وافدين من مختلف الجنسيات.وأشار الدوسري إلى أن اللجنة حصرت 4 فرص عمل بالنشاط جاري العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف السعوديين، تفاديا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.يذكر أن نشاط المستلزمات الرجالية من ضمن 12 نشاطاً تجارياً صدر قرار توطينها بنسبة تتراوح بين ٧٠الى ٣٠% ، مطلع العام الهجري المنصرم 1440هـ.// انتهى //20:40ت م0254