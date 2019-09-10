سول 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واساستهل منتخب كوريا الجنوبية مسيرته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، بالفوز على مضيفه منتخب تركمانستان بهدفين دون رد اليوم ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالمرحلة الثانية من التصفيات التي شهدت اليوم فوز منتخب كوريا الشمالية على مضيفه السريلانكي بهدف دون رد .وحصد المنتخب الكوري الجنوبي أول ثلاث نقاط له في التصفيات ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن كوريا الشمالية الذي حقق اليوم الفوز الثاني على التوالي في المجموعة.// انتهى //20:41ت م0255