الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسخسر المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الناشئين فرصة الوصول لدور الأربعة في البطولة العربية الـ 15 المقامة في عمان العاصمة الأردنية بعد خسارته اليوم من أمام منتخب عمان بنتيجة 3/2 في الدور ربع النهائي .وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: فاز المنتخب السعودي في الشوط الأول 25/22 ليعود عمان ويفوز في الثاني بنتيجة 29/27 ثم الشوط الثالث لعمان 26/24، ورمم مدرب الأخضر صفوف فريقه وكثف من ضرباته الساحقة ليفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25/18، وقد تكافأ الفريقان في الشوط الحاسم لينتهي بفوز عمان بنتيجة 20/18 .ويقابل المنتخب السعودي غدا الأربعاء نظيره منتخب الكويت لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن .// انتهى //21:34ت م0269