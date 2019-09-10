عام / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي المدير العام للسياسات الأمنية والدولية
الثلاثاء 1441/1/11 هـ الموافق 2019/09/10 م واس
عمّان 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم، المدير العام للسياسات الأمنية والدولية اللواء بول جوسلين ، الذي يزور الأردن حاليًا.
وجرى خلال اللقاء ، بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الجيش الأردني.
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21:34ت م
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