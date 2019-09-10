عمّان 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم، المدير العام للسياسات الأمنية والدولية اللواء بول جوسلين ، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء ، بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الجيش الأردني.// انتهى //21:34ت م0270