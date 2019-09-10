الكويت 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسخسر منتخب الكويت لكرة القدم أمام ضيفه الأسترالي بثلاثة أهداف دون رد اليوم في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023 في الصين ، ضمن المجموعة الثانية التي شهدت خسارة تايوان أمام نيبال صفر-2 .وتساوت أربعة منتخبات برصيد ثلاث نقاط وفصل بينها فارق الأهداف، حيث بقيت الكويت أولاً من مباراتين أمام أستراليا (مباراة واحدة) والأردن (مباراة واحدة) ونيبال (مباراتين)، فيما تحتل تايوان المركز الأخير من دون نقاط من مباراتين .// انتهى //21:35ت م0271