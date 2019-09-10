الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واستأهل الراميان السعوديان عبدالإله بن علي و زميله تركي العتيبي للدور 24/1 من منافسات بطولة كأس آسيا للسهام "المرحلة الثالثة" التي انطلقت أمس في كلارك سيتي بالفلبين، و تستمر منافساتها حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 115 رامي و رامية .و يواجه الرامي عبدالإله بن علي نظيره "شي شون" من هونغ كونغ في الدور الثاني من منافسات البطولة فيما يواجه الرامي تركي العتيبي السنغافوري "تان" .// انتهى //21:38ت م0272