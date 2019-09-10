رياضي / بن علي و العتيبي يتأهلان للدور الثاني من كأس آسيـا للسهام
الثلاثاء 1441/1/11 هـ الموافق 2019/09/10 م واس
الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس
تأهل الراميان السعوديان عبدالإله بن علي و زميله تركي العتيبي للدور 24/1 من منافسات بطولة كأس آسيا للسهام "المرحلة الثالثة" التي انطلقت أمس في كلارك سيتي بالفلبين، و تستمر منافساتها حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 115 رامي و رامية .
و يواجه الرامي عبدالإله بن علي نظيره "شي شون" من هونغ كونغ في الدور الثاني من منافسات البطولة فيما يواجه الرامي تركي العتيبي السنغافوري "تان" .
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21:38ت م
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