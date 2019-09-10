عمّان 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسعقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم الاجتماع الدوري 51 لمجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء، بمشاركة 19 دولة عربية.وناقش المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب المهندس عبدالرحيم الحافظي، الدراسة الأولية الخاصة بإعادة هيكلة الاتحاد وتطويره لمواكبة مستجدات قطاع الكهرباء وفق أفضل الممارسات العالمية، في إطار مساعي الاتحاد لوضع نموذج جديد لتطوره قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإدارية والتنظيمة والإنجازات وخطط العمل المستقبلية.وقال الحافظي في كلمة خلال الاجتماع: إن قطاع الكهرباء يشهد تحولات عميقة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني في ظل الطفرات المتسارعة التي يعرفها العالم على مستوى التكنولوجيات الجديدة وعلى مستوى تحرير وانفتاح السوق، مضيفًا أن المنظمات العالمية تنكب حاليا على دراسة هذه التحولات من أجل مواكبتها ووضع الخطط المستقبلية الملائمة لهذه التطورات.وأكد أن الدراسة التي يجري إعدادها حول الاتحاد تشكل أول خطوة لتحقيق الرؤية المستقبلية للاتحاد والتي من أولوياتها تطوير وتحديث الآليات الخاصة به، مبينًا أنه من شأن هذه الرؤية تمكين الاتحاد من مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية التي تفرضها المتغيرات العميقة في قطاع الكهرباء ما يستدعي أن يعزز الاتحاد دوره وتثبيت وجوده في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي على غرار المنظمات الدولية الكبرى.بدوره أوضح أمين عام الاتحاد المهندس أمجد الرواشدة في ختام أعمال الاجتماع أن المجلس ناقش أول تقرير تقدمه الشركة الاستشارية التي تعمل على إعادة هيكلة الاتحاد، إضافة إلى بحث إنجازات ونشاطات الاتحاد في إطار مساعي لتطوير عمل الاتحاد والارتقاء بالأداء في مختلف المجالات، وتحديد خارطة الطريق التي تمكن الاتحاد من ممارسة أعمال ونشاطات تعزز دوره، لمواكبة المستجدات التي يشهدها قطاع الكهرباء العربي والنهوض به إلى مستويات العالمية.وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا قضايا تتعلق بدور الاتحاد في تعزيز الربط الكهربائي بين الأنظمة الكهربائية العربية ، والسعي لتحقيق التكامل في الطاقة للدول العربية وإنشاء سوق كهربائية مشتركة.وأكد أهمية الاتحاد في التصدي في المرحلة المقبلة لقضايا مهمة وتحديث المعلومات والبيانات الإحصائية واشتقاق مؤشرات الأداء على مستوى الوطن العربي، وإجراء المقارنات مع الأنظمة الكهربائية العالمية لتحسين أداء الأنظمة الكهربائية العربية.وأشاد بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد وتمويله الدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة، مثنيًا بهذا الخصوص على جهود مدير عام الصندوق الدكتور عبداللطيف الحمد.وتهدف الأمانة العامة للاتحاد العربي للكهرباء الذي تأسس عام 1987 والذي يتخذ من الأردن مقرًا دائمًا له ويتكون من 19 دولة من بينها المملكة العربية السعودية، إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في الوطن العربي والعمل على تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم.// انتهى //21:54ت م0275