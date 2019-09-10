نيامي 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي في مكتبه بالعاصمة نيامي اليوم فريقاً طبياً سعوديًا تابعًا للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المنضوية تحت رابطة العالم الإسلامي، يترأسه الدكتور سالم باحطاب .وأثنى السفير العلي خلال اللقاء على مجهودات الفريق الطبي والدور الذي يقوم به في مجال العمل الإنساني، تماشيًا مع سياسات المملكة العربية السعودية القائمة على مد يد العون للمحتاجين في جميع أنحاء العالم.يذكر أن الفريق الطبي السعودي سوف يقوم بإجراء أكثر من خمسمئة عملية جراحية في اختصاصات العيون وعمليات القسطرة القلبية.// انتهى //21:56ت م0276