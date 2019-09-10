القاهرة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واساختتم مجلس جامعة الدول العربية أعمال دورته العادية الـ (152) على مستوى وزراء الخارجية مساء اليوم بالقاهرة برئاسة معالي وزير الخارجية بجمهورية العراق محمد علي الحكيم، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.وناقش وزراء الخارجية العرب في الاجتماع ثمانية بنود رئيسة، على رأسها القضية الفلسطينية وما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن متابعة تطورات (الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين.وبحث الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، ودعم السلام والتنمية في كل من السودان والصومال.حضر أعمال الدورة العادية الـ (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية.// انتهى //22:02ت م0277