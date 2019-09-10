نجران 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسالتقى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي في مكتبه بمقر إدارة التعليم اليوم مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس مانع الصقور .ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية بالمنطقة لتعزيز سبل الشراكة بين الإدارتين وبحث أوجه التعاون بينهما، وتذليل الصعوبات للتكامل بين مختلف الإدارات الحكومية بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع على أفراده.// انتهى //22:05ت م0278