رام الله 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسألمح رئيس دولة فلسطين محمود عباس انتهاء جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما يترتب عليها من التزامات، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث إن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.// انتهى //22:37ت م0285