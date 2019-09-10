الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسواصل فريق القادسية صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بعد فوزه على نظيره الكوكب بهدف دون رد اليوم ضمن الجولة الرابعة من المسابقة .وارتفع رصيد القادسية إلى 10 نقاط بالمركز الأول ، وتراجع الكوكب للمركز الرابع بعد ما كان وصيفا برصيد 7 نقاط ،وفي لقاء ثان تعادل فريق العين مع نظيره الباطن بدون أهداف ليرتفع رصيد العين إلى 8 نقاط بالمركز الثالث ، وارتفع رصيد الباطن إلى 7 نقاط بالمركز الخامس .وخسر فريق حطين من الجبلين بثلاثة أهداف دون رد ، ليتقدم الفائز للمركز التاسع برصيد 5 نقاط ، وتوقف رصيد حطين 3 نقاط بالمركز الثالث عشر ، فيما فاز فريق الجيل على نظيره النهضة بهدف دون رد ، ليتقدم الجيل للمركز الثاني برصيد 8 نقاط ، وتجمد رصيد النهضة عند 3 نقاط بالمركز الخامس عشر .وتستكمل غدا المواجهات بلقاء النجوم مع الخليج والشعلة والثقبة ونجران وأحد، ويلعب التقدم مع البكيرية والطائي والمجزل والأنصار مع جدة .// انتهى //22:52ت م0287