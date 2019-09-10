نيويورك 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على تباين في أدائها.وصعد مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بمقدار 0.96 نقطة، ما نسبته 0.03 في المئة ليصل عند مستوى 2979.39 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بنسبة 0.28 في المئة، ما يعادل 73.92 نقطة، ليغلق عند مستوى 26909.43 نقطة.وتراجع مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 3.28 نقطة، أو 0.04 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 8084.16 نقطة.// انتهى //23:36ت م0292