مكة المكرمة في 11 محرم 1441 ه الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسبحث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في مكتبه اليوم مع مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي بحضور صاحب السمو الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام, ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية والمشرف على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد سبل التعاون ومناقشة الاستعدادات لموسم العمرة وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية للمعتمرين والزوار كي يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - لتقديم أرقى الخدمات لزوار وقاصدي بيت الله الحرام.وأثنى معاليه على جهودهم المبذولة للحفاظ على أمن الحجاج والمعتمرين, مؤكداً أن الرئاسة العامة تولي كامل اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتم وجه كي يؤدي زوار وعمار المسجد الحرام مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //23:48ت م0295