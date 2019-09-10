محايل 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسنفّذت بلدية محافظة بارق اليوم جولات تفتيشية ورقابية شملت عدداً من المحلات الغذائية والمراكز التجارية والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 60 علبة من العصائر والحليب السائل و 30 قطعة بسكويت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 من المطاعم و2 من المحلات الغذائية, وسُجلت عدد من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية, إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.// انتهى //23:50ت م0296