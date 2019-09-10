مكة المكرمة في 11 محرم 1441 ه الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الثاني والتي تسهم بعون من الله وتوفيقه في تفعيل العديد من البرامج والأنشطة .وحث معاليه الجميع على بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة, مبينا أن خدمة الحرمين الشريفين والمعتمرين من أولى اهتمامات ولاة الأمر –حفظهم الله- .وأكد أن خدمة المعتمرين أمانة نحن مسؤولون عنها بإرشادهم وتوجيههم ومعاملتهم بلطف والاهتمام بكبيرهم قبل صغيرهم, وأنه يجب على منسوبي الرئاسة التحلي بالأمانة والإخلاص والشرف العظيم , حيث أن منسوبي الرئاسة العامة يحملون على عاتقهم شرف خدمة عمَار بيت الله الحرام.// انتهى //23:56ت م0297