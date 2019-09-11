الدرب 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسرأس محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم الاجتماع التحضيري الأول لفعاليات "موسم الدرب السياحي ٢٠٢٠ " ، والمزعم إقامته خلال إجازة الربيع بحضور رئيس بلدية الدرب المهندس محمد الخرمي ومدير مكتب التعليم جابر مجرشي ورئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية وأعضاء اللجنة السياحية والمثقفين والإعلاميين بالمحافظة .وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعراض البرنامج المقترح لتنفيذ فعاليات "موسم الدرب " ، والفعاليات الثقافية والسياحية والترفيهية والرياضية التي سيشهدها الموسم ، واستعدادات بلدية الدرب وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وآليات التنفيذ والجهات المشاركة.وجرى خلال اللقاء بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات.//انتهى//00:20ت م0299